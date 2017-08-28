Не менее 233 человек получили медицинскую помощь после того, как вдоль побережья на юге Великобритании появилось «химическое облако».
В воскресенье пляж неподалеку от мыса Бичи-Хед в Восточном Сассексе был эвакуирован из-за жалоб людей на плохое самочувствие — проблемы с дыханием, глазами и рвотные позывы — после того, как появился «туман», сообщает РИА Новости.
Правоохранители Сассекса выясняют причину возникновения «химической дымки».
Экстренные службы, эвакуировавшие пляж, призвали местных жителей закрыть окна и двери из-за «облака хлора», которое пришло со стороны моря.
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