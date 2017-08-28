Вчера вечером незаконные вооруженные формирования полчаса вели огонь по позиции контрольного поста «Майорск» на Донетчине, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что огонь российские наемники открыли в 20.00 из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Горловка, который находится на временно неподконтрольной территории.

В ведомстве подчеркнули, что во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном посту «Майорск» не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.