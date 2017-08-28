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Администрация Дональда Трампа изучает сокращение выдачи виз по программам культурного обмена, найма сезонных работников и программ изучения языка с проживанием в семье и одновременной подработкой (au pair). Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о возможном сокращении выдачи пяти типов виз по программам J-1 из 15. В эту группу входят и студенческие визы, но собеседники WSJ говорят, что пока их выдачу сокращать не планируют, сообщает УНИАН.

До избрания президентом Трамп занимался недвижимостью, в том числе в Нью-Йорке, и его гостиничный бизнес в немалой степени зависел от найма сезонных работников в отели и на курорты. Однако в ходе предвыборной кампании и сразу после инаугурации он пообещал предоставить американцам приоритет при найме на работу.

В Госдепартаменте оперативно прокомментировать информацию WSJ не смогли. По статистике Госдепа, все визовые программы J-1 дают возможность «погрузиться в американское общество и культуру» примерно 300 тыс. иностранцам в год. В апреле сообщалось, что Трамп планирует подписать указ о поручении федеральным структурам инициировать изменения в законодательстве, в результате которых выросла бы занятость среди американцев. Речь шла о поправках в трудовое зааконодательство и в законы, регулирующие въезд иностранцев в стран.

 
ForUm

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