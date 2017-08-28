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Незаконно осужденный на территории России крымский татарин Руслан Зейтуллаев обратился с открытым письмом к Организации Объединенных Наций с призывом продолжить давление на Россию с целью освобождения всех украинских политзаключенных, а также объявил бессрочную голодовку.

Письмо, датированное 27 июля, обнародовало Постоянное представительства ООН в Украине 25 августа.

Он отметил, что «фактически Крымский полуостров оказался в правовом поле Российской Федерации и именем РФ (на нем – Ред.) принимаются незаконные и неконституционные решения», сообщает УНИАН.

«В своем обращении прошу Вас продолжить оказывать всестороннее давление на правительство Российской Федерации до полного освобождения всех незаконно заключенных в тюрьмах граждан Украины и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа», - говорится в письме.

Также Зейтуллаев добавил, что объявляет бессрочную голодовку – «отказываюсь принимать пищу, находясь незаконно в СИЗО №1 Ростова».

Как ранее сообщал ForUm, 27 июля в Верховном суде РФ при рассмотрении апелляции по делу Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в создании ячейки Хизб ут-Тахрир в Севастополе, ему вынесли приговор - 15 лет лишения свободы.

Первоначально «суд» в Крыму присудил Зейтуллаеву 7 лет лишения свободы, однако обвинение потребовало пересмотра дела с целью более сурового наказания - 17 лет лишения свободы. Второй приговор - 12 лет - гособвинение тоже не удовлетворило. 
ForUm

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