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На военном складе в ​поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв. Информацию о взрыве подтвердили в Минобороны страны.

Очевидцы утверждают, что в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы «Град». В результате в селе загорелись два дома. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует. Для тушения пожара к месту взрыва направлены пожарные расчеты, сообщает РБК.

В результате взрыва оказалась перекрыта магистраль Баку — Губа, ведущая к границе с Россией. Экстренные службы ведут эвакуацию местных жителей.
 
ForUm

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