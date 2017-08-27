На военном складе в ​поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв. Информацию о взрыве подтвердили в Минобороны страны.



Очевидцы утверждают, что в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы «Град». В результате в селе загорелись два дома. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует. Для тушения пожара к месту взрыва направлены пожарные расчеты, сообщает РБК.

В результате взрыва оказалась перекрыта магистраль Баку — Губа, ведущая к границе с Россией. Экстренные службы ведут эвакуацию местных жителей.

