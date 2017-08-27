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«Исламское государство» (ИГ) подчинилось прекращению огня в борьбе с Сирией и Ливаном.

Договоренность о прекращении огня вступила в силу утром 27 августа на границе между Сирией и Ливаном, где боевики группировки «Хезболла» сражались с сирийской армией против боевиков ИГ, сообщает  УНИАН со ссылкой на Reuters. 

Ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе своих солдат, находящихся в плену ИГ. Вскоре после этого и сирийская армия объявила о прекращении огня.

 
ForUm

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