«Исламское государство» (ИГ) подчинилось прекращению огня в борьбе с Сирией и Ливаном.

Договоренность о прекращении огня вступила в силу утром 27 августа на границе между Сирией и Ливаном, где боевики группировки «Хезболла» сражались с сирийской армией против боевиков ИГ, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе своих солдат, находящихся в плену ИГ. Вскоре после этого и сирийская армия объявила о прекращении огня.