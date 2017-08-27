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За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие, потерь среди наших военных нет, сообщает перс-центр штаба АТО.

«Прошедшие сутки в районе проведения АТО не были спокойными. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО. В большинстве случаев враг применял только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации были недолговременными», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью было на приморском направлении. Здесь преступники 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкино и Павлополя.

На донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Зайцев. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.

На луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия у Станицы Луганской.

Как ранее сообщал ForUm, Трехстороння контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

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