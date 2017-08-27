Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер уверяет, что Украина не готова вступить в НАТО, а альянс не готов ее сейчас принять.

«Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть», - сказал он в интервью телеканалу «Прямой», сообщает ZN.UA.

По его словам, подготовка страны к вступлению в альянс занимает много времени. Волкер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной.

«И США, и ЕС, и Россия - все должны понять, что Украина это независимая страна и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО - это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО», - сказал Волкер.

Он добавил, что Украина не готова также к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности.

Напомним, 10 июля Президент Петр Порошенко заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим альянсом относительно предоставления плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.