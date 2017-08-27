Вчера, 26 августа, в 10:03 в Киевской области возле станции Кожанка произошло возгорание электропоезда №828 Жмеринка – Киев, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

Отмечается, что возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда и пожарных. После ликвидации пожара пассажиры с помощью вспомогательного локомотива были доставлены на станцию ​​Фастов и пересажены а другой электропоезд. В результате пожара никто не пострадал.

Из-за инцидента в пути задержались такие пассажирские поезда: № 70 Львов - Мариуполь - на 1:49, № 66 Кишинев - Москва - на 1:16, № 764 Одесса - Дарница - на 1:17, № 23 Москва - Одесса - на 1:01, № 47 Москва - Кишинев - на 13 минут. Также задердались два пригородных поезда.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа возле села Яланец Винницкой области горел локомотив ТУ-179 пригородного поезда.

25 августа около 17:47 в Хустском районе Закарпатской области между населенными пунктами Стеблевка и Сокирница возник пожар в пригородном поезде Королево-Тересва.