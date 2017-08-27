В США число жертв урагана «Харви» в округе Аранзас штата Техас достигло трех человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на газету Los Angeles Times.
По информации издания, аварийные бригады продолжают разбирать завалы, убирать поваленные деревья и перевернутые автомобили.
Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган «Харви» ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе «чрезвычайно серьезного наводнения», которое может привести к опасным для жизни последствиям.
Trailer park homes flattened by Hurricane Harvey in Victoria. @mattdpearce pic.twitter.com/l0kHnjtXA4— Robert Gauthier (@rgaut999) 26 августа 2017 г.
Напомним, 26 августа мощный ураган «Харви», который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья.
Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.
Позже сообщалось о том, что категория урагана «Харви» снижена с четвертой до третьей по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
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