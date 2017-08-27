также в разделеПолитика
Порошенко: Украина будет отвечать критериям членства в ЕС и НАТО 31
Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине 170
Пристайко: РФ блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс 120
Мэттис: Мы никогда не примем аннексию Крыма 284
Порошенко сравнил российские войска с Гитлером 302
Порошенко: Украина готова дать жесткий отпор агрессору 595
Порошенко: Дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан 126
Пашинский: Данилюк работает на Россию 230
Трамп поздравил Украину с Днем Независимости 145
Кравчук: Украина не выживет без вступления в НАТО 79
Президент: Экс-чиновники должны ответить за уничтожение армии 139
Кравчук: Украина как государство уже состоялось 176
На Полякова надели электронный браслет 147
Порошенко объявил о начале вооруженного осовременивания армии 203
СМИ: Аноним сообщил о подготовке покушения на Порошенко в Харьковской области 176
Парубий допускает, что Порошенко обратится к Раде 5 сентября 77
Порошенко: Мы будем работать над вступлением в ЕС и НАТО 54
В РФ высказали свою позицию по «школьному перемирию» 155

Вчера, 26 августа, в Египте ушел из жизни глава Тернопольской городской организации объединения «Свобода» Владимир Стаюра.

Владимир отдыхал там с женой и 7-летним сыном. Во время прогулки у моря в Стаюры остановилось сердце, сообщает ТСН.

В то же время другие источники сообщают, что Стаюра погиб во время занятия по дайвингу, которое было его хобби последние несколько лет. Об этом пишет ternopil.te.ua. Во время подъема из воды, якобы произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправным.

Владимиру Стаюре был всего 51 год. С 2009-го он был депутатом Тернопольского областного, а потом горского совета и возглавлял Тернопольскую областную организацию ВО «Свобода», а в последнее время - городскую организацию. На войне был в составе добровольческого батальона «Сич» и заместителем командира роты «Карпатская Сечь» 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские летние 2017