Вчера, 26 августа, в Египте ушел из жизни глава Тернопольской городской организации объединения «Свобода» Владимир Стаюра.

Владимир отдыхал там с женой и 7-летним сыном. Во время прогулки у моря в Стаюры остановилось сердце, сообщает ТСН.

В то же время другие источники сообщают, что Стаюра погиб во время занятия по дайвингу, которое было его хобби последние несколько лет. Об этом пишет ternopil.te.ua. Во время подъема из воды, якобы произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправным.

Владимиру Стаюре был всего 51 год. С 2009-го он был депутатом Тернопольского областного, а потом горского совета и возглавлял Тернопольскую областную организацию ВО «Свобода», а в последнее время - городскую организацию. На войне был в составе добровольческого батальона «Сич» и заместителем командира роты «Карпатская Сечь» 93-й бригады Вооруженных сил Украины.