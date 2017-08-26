РФ намерена с 28 до 31 августа перекрыть судоходство через Керченский пролив из-за строительства Керченского моста. Об этом сообщается на сайте российской администрации морских портов Черного моря.

«Запретить с 00:00 местного времени 28 августа до 00:00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта «Транспортный переход через Керченский пролив», – говорится в распоряжении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправность таких действий.

В свою очередь в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде.

Украина также готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.