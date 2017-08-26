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Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, есть пострадавшие, но о теракте речь пока не идет.

Инцидент произошел в субботу около 7:00 по местному времени, сообщает 112 Украина со ссылкой на Provence.

По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

Отмечено, что 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности краж.
ForUm

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