Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, есть пострадавшие, но о теракте речь пока не идет.
Инцидент произошел в субботу около 7:00 по местному времени, сообщает 112 Украина со ссылкой на Provence.
По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.
Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, данный момент инцидент не рассматривается как теракт.
Отмечено, что 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности краж.
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