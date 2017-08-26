После визита в Россию госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что именно на Москве лежит ответственность за мир в Украине.

Россия «несет большую ответственность за развитие мира», заявил он в пятницу, 25 августа, в эфире радио Ватикана, сообщает DW.

Глава правительства католического города-государства отметил, что украинский вопрос должен вызывает «значительную обеспокоенность» в Ватикане. «Прежде всего Святой Престол настаивает на решении гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы для Украины (...) Одной из тем является освобождение заключенных», - приводит слова Паролин сайт радио Ватикана.

Второй человек в иерархии Ватикана отметил, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми остальными.

Он отметил, что именно об этом говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, по его словам, прошла конструктивно.