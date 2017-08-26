В Овидиополе жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты «Надднестрянская правда» Романа Варшанидзе, сообщает «Думская».

«25 августа 2017 года, около 21:30 вечера, возвращаясь домой, я, Варшанидзе Роман, подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо, наша овидиопольская полиция сработала быстро», – сообщил пострадавший.

Нападавшие, по словам редактора, — жители Черноморска, спортсмены одного из кикбоксерских клубов.

Они задержаны. Всего их трое: двое совершали нападение, один следил за передвижениями журналиста.