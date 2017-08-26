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Уже есть подозреваемые в уголовном производстве по факту взрыва неустановленного предмета на улице Грушевского в Киеве 24 августа, в результате чего пострадали несколько человек.

Об этом журналистам рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Эспрессо.TV.

По его словам, взрывное устройство было брошено в авто с бойцами Вооруженных сил Украины. Взрывное устройство отскочило от авто и тяжело ранило гражданских людей, которые являются членами семьи Героя Украины.

Он уточнил, что в понедельник у производства появится правильная классификация.

Луценко отметил, что это событие еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны.

Генеральный прокурор заявил, что уже есть подозреваемые в этом производстве.

Напомним, 24 июля около 14:00 на улице Грушевского в Киеве произошел взрывПострадали три человека.  

Следователи квалифицировали случившееся как покушение на убийство

Президент Петр Порошенко наградил медалью «За спасенную жизнь» военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на улице Грушевского. 
ForUm

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