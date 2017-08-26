Введение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия, заявил в эфире Радио Свобода первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны в Донбассе.

«Если Минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы можем принять как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате... Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса. - Ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем, кто это блокирует - та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков», - заявил Пристайко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина представит инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса на сессии Генеральной Ассамблеи Организации.