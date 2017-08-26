Вчера вечером в Одессе на улице Грушевского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и внедорожника, в результате которого 12 человек травмированы, один человек погиб, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
По данным главке, участниками ДТП стали рейсовый автобус сообщением «Измаил - Одесса» и внедорожник.
Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где умерла.
Также отмечается, что в результате ДТП пострадали 12 человек, трое из них дети, находившиеся во внедорожнике. Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получило, двое других детей получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.
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