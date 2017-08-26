За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь, двое украинских военных получили ранения.

«Первые сутки «школьного перемирия» в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно. Если днем ​​количество вооруженных провокаций со стороны противника была минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций», – говорится в сообщении.

В частности, по данным штаба, напряженная ситуация и в дальнейшем сохраняется в районе авдеевской промзоны. Здесь почти с 17:00 и на протяжении нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того, бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров.

«Учитывая, что обстрел врага был достаточно агрессивным, целеустремленный и напрямую угрожал нашим военным, силы АТО открыли огонь. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка», – подчеркнули в пресс-центре.

На мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать наших военных на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

В штабе отметил, что почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении. Здесь за сутки враг только один раз не прицельно использовал оружие неподалеку Малинового.