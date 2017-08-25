Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) 25 августа отметит свое 50-летие на родине, на Закарпатье, в селе Чумалево Тячевского района, в окружении родных и близких людей.

В конце июля в Киеве состоялись торжества в честь преподобного Антония Печерского. Поздравить владыку Антония с Днем ангела прибыли представители Поместных Православных Церквей, многие из которых знают его давно и тепло с ним дружат.

Центр информации УПЦ накануне 50-летия управляющего делами УПЦ связался с зарубежными архиереями, предоставив им возможность поздравить митрополита Антония и рассказать о своей многолетней дружбе с юбиляром.

Митрополит Китрусский, Катерининский и Платамонский Георгий (Элладская Православная Церковь)

ВЛАДЫКА ИМЕЕТ ТВЕРДУЮ ВЕРУ ВО ХРИСТА И ПОНИМАНИЕ ВАЖНОСТИ СВОЕЙ ЦЕРКОВНОЙ МИССИИ

Митрополит Китрусский, Катерининский и Платамонский Георгий (Элладская Православная Церковь)

Митрополита Антония я встретил впервые, когда он приезжал в город Верия, для участия в праздничных торжествах по случаю дня памяти святого апостола Павла. Я тогда был архимандритом и служил в Верийской митрополии. С тех пор мы встречались много раз и в Киеве, и в Греции. Когда я стал митрополитом в 2014 году, владыка Антоний принимал участие в моей интронизации в городе Катерини. Митрополит Антоний как иерарх - священнодостоен. Как христианин, владыка Антоний имеет твердую веру во Христа и понимание важности своей церковной миссии. Служение, которое совершает митрополит Антоний в качестве управляющего делами Украинской Православной Церкви и в качестве ректора КДАиС, является признанным во всем Православном мире. Я братски желаю, чтобы Господь даровал митрополиту Антонию здоровье, силы и терпение на многие лета, чтобы он совершал архиерейское служение и исполнял свои административные и академические обязанности.

Архиепископ Вроцлавский и Щетинский Георгий, православный ординарий Войска Польского, проректор Христианской теологической академии в Варшаве (Польская Православная Церковь)

ЕГО РЕШЕНИЯ - ВЕЛИКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД БОГОМ, ЦЕРКОВЬЮ И ИСТОРИЕЙ

Архиепископ Вроцлавский и Щетинский Георгий (Польская Православная Церковь)

С митрополитом Антонием я познакомился во время визита в Польшу в 2008 году Блаженнейшего Митрополита Владимира. Владыка Антоний был тогда архиепископом. В Польше владыка Антоний запомнился нам простым и скромным, владыка проявлял подлинное смирение. После этого мы встречались много раз в Киеве и почти каждый год в Великую Субботу в Иерусалиме, куда мы, каждый из своей Церкви, приезжаем за Благодатным огнем. Я всегда с особым уважением отношусь к людям, которые не щадя своего времени и сил служат Церкви Христовой. Митрополит Антоний несет титанический подвиг, кроме епархиальной жизни является управляющим делами Украинской Православной Церкви и ректором Киевских духовных школ. Я убежден, что это по-человечески трудно, но это возможно в случае безропотного послушания Церкви. У владыки оно, безусловно, есть и поэтому он справляется со всем. Послушания, которые несет митрополит Антоний, выходят за границы внутренней жизни УПЦ. Владыка отвечает за будущие кадры для Церкви. Каждое решение требует от него сознания великой ответственности, которую он несет перед Богом, Церковью и историей. Митрополиту Антонию желаю много помощи Божией в несении церковных послушаний. По-человечески желаю владыке много здоровья и хотя бы немного времени для отдыха. Как собрат в архиерействе стараюсь всегда молитвенно помнить про владыку, осознавая, что молитва есть самый драгоценный дар и источник неиссякаемой благодати Божией, а она дороже и сильнее всего.

Митрополит Тамасский и Оринисский Исайя (Кипрская Православная Церковь)

МЫ БЫЛИ СТУДЕНТАМИ, ЕГО ВСЕГДА БЕСПОКОИЛО БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ

Я встретил Его Высокопреосвященство митрополита Антония в качестве студента во время учебы в МДА в 90-х годах. Я помню встречу с этим высоким и худым монахом из Украины, и я был поражен его смирению и хорошим манерам. Я помню, как много он расспрашивал меня о нашей церковной жизни на Кипре, и он сказал мне, что любит нашего святого Спиридона Тримифунтского. Мы пили кипрский кофе и вели прекрасные духовные беседы. Он всегда очень вежлив, я помню, как он любил молиться и посещать все богослужения в академии и Троице-Сергиевой лавре. Его всегда беспокоило будущее Церкви в Украине, и он хотел привлечь в Церковь много молодых людей, чтобы они могли построить здоровое православное будущее. В те годы он любил узнавать о святых в Греции и на Кипре, и рассказывал мне о святых Украины, которых он очень почитает. Сейчас я слежу за его жизнью и служением в Украинской Православной Церкви и я очень горжусь им. У него очень большая любовь ко всем людям - мы все православные христиане и дети Церкви. Он хорошо известен Православному миру как очень способный администратор и богослов. Мы признаем все его усилия по объединению Церкви в Украине под благословенным руководством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, который также учит мирной любви и уважению ко всем. Я желаю ему всего наилучшего в его пастырских обязанностях, и пусть Бог устроит ему еще 50 лет духовной и плодотворной жизни, чтобы прославить Его имя.

Архиепископ Верейский Евгений (Решетников)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КРОТОСТЬ ПОМОГАЛИ ЕМУ ВО МНОГИХ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

Архиепископ Верейский Евгений (Решетников)

Это произошло после поступления митрополита Антония в Московскую духовную семинарию в 1988 году. Я за год до этого закончил Московскую духовную академию и проходил послушания при ней. Но близко общаться мы начали только с 1995 года, когда я стал ректором МДА, а владыка Антоний вскоре после этого – помощником ректора по представительской работе и заведующим Церковно-археологическим кабинетом академии. Неся эти послушания, владыка Антоний отличался ответственностью и вдумчивым отношением к порученному делу. Никогда не суетился и – что очень непросто на таком послушании – был со всеми кроток. Эти замечательные качества помогали ему во многих сложных ситуациях и, как думаю, именно они и позволили владыке Антонию достигнуть столь высоких ступеней церковных служения. Что значит служение Управляющего делами УПЦ и ректора Киевских духовных школ в наши дни? Какова его миссия для Церкви и общества? Это – послушания с особо высокой ответственностью. Как один из ближайших помощников Предстоятеля УПЦ, он находится в курсе всех дел общецерковного характера, во всем разделяет труды Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, окормляющего многомилионную паству. Послушание ректора Киевской духовной академии и семинарии не менее значимо: он отвечает за подготовку священнослужителей, стойких к искушениям мира сего. Это задача не из легких, и ответственность большая, потому что сегодняшние учащиеся – это завтрашние священнослужители, наше будущее. В этом и великая миссия для Церкви и общества – подготовить пастырей, достойных своего высокого призвания, пастырей, способных преобразить и Церковь и общество. Пятьдесят лет – особый порог в жизни. Уже есть определённый опыт, но вместе с тем еще есть силы и энергия. В этой связи хотелось бы пожелать владыке по молитвам его небесного покровителя, основателя русского монашества преподобного Антония Печерского, духовной стойкости и крепости.

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет (Гаврин)

СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА МОНАХА-АСКЕТА, УЧЕНОГО-БОГОСЛОВА И ПРЕКРАСНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет (Гаврин)

Впервые я встретил владыку Антония в 1996 году, будучи студентом выпускного курса университета. Наша короткая встреча и знакомство состоялись в кабинете секретаря ученого совета МДАиС архимандрита Платона, к которому я приехал во время Великого поста со своими знакомыми. Владыка в то время, будучи еще в сане иеромонаха, нес ответственное послушание помощника ректора.

Запомнились его строгость, подтянутость и тактичность в общении с окружающими. Позднее, когда я уже стал учиться и нести послушание в Большой келье преподобного Сергия, общение с владыкой Антонием стало более тесным. Хочется отметить, что он всегда очень гармонично сочетал и сочетает в себе лучшие качества монаха-аскета, ученого-богослова и прекрасного администратора, а также умеет находить общий язык с каждым, кто к нему обращается. Многие отмечали и отмечают его требовательность и строгость. Но при этом каждый, кто хоть раз общался с владыкой, осознает, что эти его качества, так необходимые для утверждения порядка в церковной жизни, исходят, прежде всего, от строгости к самому себе.

Когда он уезжал в Киев из МДА, то одним из подарков от благодарных студентов, который был ему вручен, был небольшой альбом, небольшая тетрадь. В ней были записаны «крылатые» изречения, которые он произносил на лекциях и в общении со студентами. Эти изречения, в силу своей глубины, емкости, меткости и назидательности, особым образом ложились на сердце слушающих и передавались от старших студентов младшим. В нынешних внешних условиях служение Православной Церкви – это подвиг исповедничества. Те послушания, которые несет Владыка Антоний, требуют огромных душевных и телесных сил, мудрости и накладывают огромную ответственность перед Богом и народом за все то, что происходит в Церкви.

Служение Богу и людям, сохранение и утверждение Святого Православия, воспитание новых делателей на ниве Христовой – это то, что прежде всего отражается в служении митрополита Антония. И в архипастырских трудах, и в административном послушании, и в научной деятельности, он нам всем показывает очень назидательный пример в отношении ко всему и ко всем с должным вниманием и уважением. Ведь в жизни Церкви не бывает вещей главных и второстепенных. Выбор моего монашеского пути, к которому я шел достаточно долго, во многом связан с тем, что перед моими глазами был жизненный пример монашеского служения владыки Антония. Мне хочется поблагодарить его за служение, просто за то, что он есть. Я хочу пожелать ему помощи Божией в несении такого нелегкого креста, пожелать ему добрых помощников, внимательных и благодарных студентов. Чтобы он всегда оставался таким же доступным архипастырем, являющим пример ближним своим мудрым словом и житием.

Епископ Эрзерумский Каис, викарий Патриарха Антиохийского (Антиохийская Православная Церковь)

Епископ Эрзерумский Каис (Антиохийская Православная Церковь)

МЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДУХОВНЫХ КНИГ НА АРАБСКИЙ

Во время служения Божественной литургии в Голосеевском монастыре в день святого Андрея Первозванного в 2016 году у меня была возможность встретиться с Его Высокопреосвященством митрополитом Антонием. На следующий день он приветствовал меня в своем кабинете в Киевской духовной академии. Во время встречи мы обсудили возможность изучения документов из архивов по выпускникам арабского происхождения, которые учились в Академии в конце XIX века, а также в середине XX века. Кроме того мы обсудили возможности перевода на арабский язык некоторых духовных книг, для арабских христиан.

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим (Белоножко)

ВЛАДЫКА АНТОНИЙ – НА ПЕРЕДОВОЙ, ОН СЕБЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ, ЕГО ЖИЗНЬ ВСЯ В ЦЕРКВИ И ДЛЯ ЦЕРКВИ

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим (Белоножко)

Не могу сейчас вспомнить, как состоялось наше первое знакомство. Скорее всего, это была какая-то рабочая встреча, связанная с нашими обязанностями – его как ректора академии и меня, тогда первого проректора института теологии Белорусского государственного университета. Таких встреч было с тех пор много: на богословских конференциях, устраиваемых Библейско-богословской комиссией, которой руководил наш митрополит Филарет, бывший Минский, в рамках Межсоборного присутствия, на архиерейских соборах, также и в Киеве, в академии, и в Минске. А вот запомнился такой сюжет, как сейчас, перед глазами. В перерыве одной международной конференции, которая проходила в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, у так называемого Латинского моста, печально известного из истории Первой мировой войны, на берегу реки Босны мы пили кофе с владыкой Антонием. Был яркий солнечный день, о Первой мировой ничто уже не напоминало, да и конференция проходила под лозунгом: «Мир всегда возможен». Как актуален этот лозунг сегодня! Митрополита Антония я знаю как спокойного, выдержанного, интеллигентного и компетентного человека.

Он доброжелателен, от него всегда исходит спокойствие. Это поистине украшение нашего епископата, великий труженик. Я не знаю, как удается владыке сочетать два таких ответственных послушания, каждое из которых очень и очень не простое. Служение ректора – это ведь формирование и настоящего, и будущего нашей Церкви. Образование и воспитание молодежи – и особенно для Церкви – важнейшая из задач. Так что владыка Антоний – на передовой, он действительно себе не принадлежит, его жизнь вся в Церкви и для Церкви. Митрополиту Антонию молитвенно желаю вдохновения, радости на жизненном пути его жертвенного служения Богу, Церкви, украинскому народу. Крепкого здоровья и мира. Многая лета!