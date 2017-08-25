В прайм-тайм выходного дня телеканал пригласил на интервью вице-президента ФК "Динамо" Андрея Мадзяновского, ранее люстрированного заместителя прокурора Хмельницкой области, где он рассказывал о том, что играть в Мариуполе – небезопасно. Об этом написал эксперт Сергей Поливанов на сайте politconsultant.org.

По его словам, чтобы получить возможность дать интервью в прямом эфире на телеканале «Интер», необходимо получить одобрение со стороны российского политтехнолога, а ныне куратора информационной политики телеканала Игоря Шувалова.

Стоит напомнить, что в марте СБУ выдворила его из Украины, но, несмотря на это, он продолжает свою работу на "Интере", пишет эксперт.

«Подобные эфиры очень выгодны России. Футбол и болельщики – благодатная почва для того, чтобы посеять панику и ввести раскол среди украинцев. К тому же показать жителям приграничных с оккупированными территориями городов и сел, что их боятся, не воспринимают как граждан Украины, а, скорее, как сепаратистов – прекрасное подспорье для дальнейшей локальной российской пропаганды и получения лояльного населения в случае попытки вторжения в Мариуполь. Гибридная информационная война и подразумевает внесение раскола между гражданами страны», – отметил эксперт, сообщает «Апостроф».

В этом контексте, по мнению Поливанова, интересна и другая связь Григория Суркиса – с кумом российского президента Виктором Медведчуком. В 2015 году, по информации издания Champion, Суркис и Медведчук летали на встречу к российскому президенту Владимиру Путину. Ее темой был Чемпионат мира по футболу 2018 года. Путина интересовали все варианты, при которых у России могут отобрать ЧМ-2018 и авторитет Суркиса в европейском футболе, благодаря которому Россия сможет сохранить за собой международный турнир.

«Учитывая все это, а также информационную волну, активно разгоняемую братьями Суркисами, все больше понятна связь руководства ФК «Динамо» с кремлевскими чиновниками и российскими спецслужбами. К сожалению, заложниками в данной ситуации оказались искренние и преданные болельщики киевского клуба», – считает эксперт Сергей Поливанов.