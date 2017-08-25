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В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море с пирса недалеко от посёлка Волна в Темрюкском районе. Региональный центр МЧС заявил, что погибли 14 человек, а 24 удалось спасти.

Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, в автобусе было 38 человек, сообщает Би-би-си.

Точных причин аварии власти не называют, и пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.

По последним данным, автобус возвращался с вахты с рабочими, которые занимались строительством пирса для компании "Таманьнефтегаз".

По данным источника агентства ТАСС, автобус упал с высоты четырех метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По второй статье обвинения могут быть предъявлены владельцу автобуса, его следствие идентифицирует как индивидуального предпринимателя 1963-го рождения.

 
ForUm

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