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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие, трое украинских бойцов получили ранения.

«В конце прошлых суток в районе проведения АТО боевики не уменьшили количество вооруженных провокаций. После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны. Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки, Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие поздравления ко Дню Независимости Украины наши бойцы отвечали плотным огнем», – говорится в сообщении.

Также, по данным штаба, боевики выпустили не менее 27 мин калибра 82 миллиметра вблизи Троицкого.

На луганском направлении боевики били из 120-миллиметрового миномета по нашим укреплениям у Катериновки. А 82-миллиметровые минометы противника работали на подступах к Новоалександровке и Новотошковскоем. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20 часов недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Как ранее сообщал ForUm, контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

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