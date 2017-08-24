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Правоохранители задержали мужчину, причастного к убийству мужчины в Печерском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Сообщение о стрельбе правоохранители получили около полуночи.

«На месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были сразу отработаны место происшествия, установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план «перехват», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

 

Через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.

«При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Его задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию», - отметил Крищенко.

 

Следователи начали два уголовных производства: по факту умышленного убийства – ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник бежал на автомобиле потерпевшего) - ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

 

Как сообщал ForUm, в Печерском районе Киева поздно вечером в среду, 23 августа, застрелили мужчину –– гражданина другого государства, 1988 года рождения. 
ForUm

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