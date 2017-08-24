Сегодня, 24 августа, в свой первый рейс отправился поезд Интерсити + №715/716 Киев - Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Все билеты на этот поезд выкуплены, причем почти половина пассажиров едут до конечной остановки.

«Билеты на первый рейс второго скоростного поезда в Польшу реализованы на 100%. Для «Укрзализныци» развитие международных маршрутов в страны-члены Евросоюза – одна приоритетных задач. Мы стремимся максимально удовлетворить спрос граждан, которые для путешествий в европейские страны выбирают железнодорожный транспорт», - отметил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Благодаря новому маршруту почти 4 млн жителей Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей смогут удобно путешествовать в Европейский Союз. Стоимость проезда в поезде до Перемышля составит: из Киева 676 грн – в первом классе, 478 грн – во втором; из Винницы: 526 грн – в первом классе, 370 грн – во втором; из Хмельницкого 451 грн – в первом классе, 322 грн – во втором; из Тернополя 370 грн – в первом классе и 265 грн – во втором классе.

Поезд Интерсити + №715 будет ежедневно отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:52 и прибывать в Перемышль в 15:05. Поезд будет останавливаться на ст. Винница (09: 09-09:11), Хмельницкий (10:45-10:47), Тернополь (12:12-12:14) и Львов (13:42- 13:55).

Поезд Интерсити + №716 будет отправляться со станции Перемышль (Польша) в 13:07 и прибывать на ст. Киев-Пассажирский в 23:10. Остановки предусмотрены по ст. Львов (16:02-16:12), Тернополь (17:38-17:40), Хмельницкий (19:09-19:11) и Винница (20:47-20:49).

Напомним, первый поезд Интерсити + №705/705 Киев-Львов-Перемышль начал курсировать с 23 декабря 2016 года.