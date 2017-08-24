Полиция Одессы начала уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) по факту разрушения бюста маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Ночью в полицию поступило сообщение оператора спецлинии «102» о том, что в Киевском районе Одессы на перекрестке проспекта Маршала Жукова и ул. Академика Глушко неизвестные лица повредили памятник Жукову.

Фото: Sergiy Sternenko

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По свидетельствам очевидцев происшествия установлено, что неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента памятник в виде бюста Маршала Жукова, загрузили его в автомобиль «Мерседес Вито» черного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Принятыми мерами фрагменты памятника были обнаружены в центральной части Одессы на Деволановском спуске и доставлены в Таировское отделение полиции, где приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.