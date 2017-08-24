Партия «Союз-90»/«зеленые» призвала министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу состоявшегося 2 июня в Санкт-Петербурге ужина с президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером который должен занять место в наблюдательном совете нефтяного концерна «Роснефть». Об этом сообщает DW.

«Глава МИД должен развеять подозрения в том, что Шредер пытается использовать его для продвижения интересов Путина и «Роснефти». Это стало бы неслыханным афронтом для Евросоюза и серьезной проблемой для Германии», - заявила сопредседатель фракции «зеленых» в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в четверг, 24 августа.

«Это отнюдь не частное дело, когда Шредер, будучи лоббистом «Газпрома» и кандидатом в члены наблюдательного совета «Роснефти», организует многочасовую встречу Габриэля с главой российского государства. Габриэль должен рассказать, какие темы обсуждал на этой встрече», - подчеркнула Геринг-Эккардт.

«Зеленые» хотят в первую очередь выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы «Роснефти», газопровод «Северный поток – 2» и ослабление санкций ЕС против России. По сообщению Tagesspiegel, депутат от партии «Союз-90/«зеленые» Марилуизе Бек уже направила соответствующий письменный запрос правительству ФРГ.