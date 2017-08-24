Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту посмертно. Об этом Глава государства сообщил во время торжественного парада по случаю 26-й годовщины Независимости Украины.

Во время выступления Порошенко напомнил, что сейчас в Украине 42 Героя. «Сейчас могу назвать имена 43-го и 44-го. 24-летний лейтенант Василий Тарасюк, мужественный защитник Авдеевской промзоны – одной из самых горячих точек на нынешней линии соприкосновения. И капитан Евгений Лоскот, который в 2014-м году остановил движение колонны россиян в сторону Счастья. Попав в окружение, последней гранатой подорвал себя, воскликнув при этом «Слава Украине!» - сказал Президент.

По словам Главы государства, указы о присвоении им почетного звания были подписаны им сегодня.

Он также напомнил, что 200 участников сегодняшнего парада еще раньше отмечены государственными наградами за фронтовую победу.

«200 тысяч прошли через шесть волн мобилизации. Уже около ста тысяч - пошли служить по контракту. 130 тысяч воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв. В случае обострения ситуации – готовы быстро вернуться в строй. Это – армия, которую поддерживает весь украинский народ. Это по-настоящему народная армия», - подчеркнул Глава государства.