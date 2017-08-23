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МЧС России 24 августа отправит на оккупированные территории Донбасса 68-й так называемый гуманитарной конвой.

«МЧС России завершило формирование 68-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины», - сообщает пресс-служба российского ведомства. 

Колонна доставит жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза – детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году.
ForUm

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