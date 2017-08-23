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Делегация США во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом в среду вечером прибыла в Киев.

Самолет главы Пентагона прибыл в Международный аэропорт «Борисполь», сообщает посольство.

 


 

У трапа Мэттиса встречали представители посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович.  

Завтра, 24 августа, глава Пентагона примет участие в военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, а также встретится с Президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.
ForUm

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