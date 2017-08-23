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Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрий Бут не задекларировал собаку, сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

«В НАПК установили, что оснований для привлечения субъекта декларирования к административной или уголовной ответственности нет. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников», - говорится в сообщении.

В то же время, по результатам проверки установлено, что Бут при подаче декларации 2015 года нарушил требования части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции». В частности, субъект декларирования не указал в разделе 5 декларации сведения о ценном движимом имуществе (собаке), стоимость которой превышает установленный порог декларирования – 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Также в декларации не отражены данные по стоимости объектов недвижимости, 2 квартир, 2 гаражей, принадлежащих члену его семьи. По данным субъектом декларирования объяснениями, информация о стоимости этих объектов недвижимости отсутствует в связи с их отчуждением и прекращением у члена семьи права собственности на них в 2016 году.

НАПК предоставит Буту ​​возможность подать декларацию с достоверными сведениями.

 
ForUm

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