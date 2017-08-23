В 13:31 во время следования грузового поезда по маршруту Львов - Коростень на перегоне Кривин - Славута возле станции Славута произошел сход пустого вагона поезда.
В результате инцидента несколько пассажирских поездов задерживаются в пути, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
«В частности, задерживаются в пути пассажирские поезда: № 750 Ивано-Франковск - Киев, № 88 Ковель - Новоалексеевка, № 78 Ковель - Москва и электропоезд № 847/848 Киев - Ривне.
Ориентировочное время задержки поездов составляет до 2 часов.
На месте происшествия работает комиссия ОАО «Укрзализныця», причины схода вагона выясняются. Задействован восстановительный поезд станции Шепетовка.
Пострадавших нет. Движение поездов осуществляется по второй колеи.
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