Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко шокирован ситуацией в Одесском следственном изоляторе.

Об этом он заявил во время визита в Запорожье, сообщает пресс-служба ГПУ.

«К сожалению, то, что произошло в Одесском следственном изоляторе, указывает на полное пренебрежение законом со стороны руководства данного заведения», - отметил генпрокурор, добавив, что вообще вызывает шок: человек, приговоренный к пожизненному сроку за убийство, был расконвоирован и, не заходя в свою камеру, свободно передвигалась по территории СИЗО.

Комментируя применение физической силы к заключенным, Луценко отметил: «Без соответствующего приказа, являющегося в соответствии с законодательством обязательным, без согласования с прокуратурой задействование спецназа для массового без разбора избиения является и незаконным, и просто шокирующим».

Также он сообщил, что будет инициировать вопрос не только о персональной ответственности руководителя спецназа, не только руководителя следственного изолятора, но и о судьбе всей пенитенциарной службы. «Работа там – низкооплачиваемая, а сама служба коррумпирована, неэффективна и пренебрегающая законами. Мы должны, и я говорил об этом с премьер-министром, кардинально реформировать пенитенциарную службу – это означает большую зарплату, новый персонал и новое руководство. Я убежден, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиению людей в этих государственных учреждениях», - отметил Луценко.

Напомним, 17 августа 2017 органами полиции Одесской области начато уголовное производство по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) по факту гибели 34-летней сотрудницы Одесского следственного изолятора.

Кроме того, 19 августа 2017 во время проверки состояния соблюдения прав удержанных в следственном изоляторе прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с удержанными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В ходе дальнейшего следствия в указанном уголовном производстве установлены вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения. В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве по превышению служебных полномочий в пытку (ч. 2 ст. 127 УК Украины). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.