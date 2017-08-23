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Министерство инфраструктуры Украины во главе с Владимиром Омеляном ведут переговоры с турками о передаче им в концессию аэропортов Борисполь и Львов, считает журналист, эксперт Александр Дубинский.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Министр инфраструктуры Омелян готовится к дембельскому аккорду перед отставкой. По данным сайта dubinsky.pro он ведет переговоры с турками о передаче им в концессию аэропортов «Борисполь» и «Львов». Но проблема в том, что в концессию обычно отдают аэропорты, требующие серьезных инвестиций в инфраструктуру, но ни у аэропорта «Борисполь», ни у аэропорта «Львов» таких потребностей нет», - отметил Дубинский.

Журналист отмечает, что на сегодняшний день аэропорт «Борисполь» является прибыльным и демонстрирует хорошие финансовые результаты. 

«Он входит в десятку госпредприятий с наибольшей валютной выручкой. В чем же смысл концессии и почему у Омеляна так рьяно опровергают переговоры с турками? Мои источники утверждают, что в данном случае идет речь о коррупционной сделке, в которой министр Омелян получает деньги, а турки - возможность замкнуть на свой основной хаб «Ататюрк» большую часть пассажиропотока «Борисполя» (сейчас это 8,5 млн человек в год)», - отмечает эксперт.

Как сообщали СМИ, во время отпуска в августе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел с представителями турецкой авиационной индустрии закрытые переговоры  относительно планов экспансии на украинский рынок. 

По данным издания EUReporter, на встрече присутствовали: заместитель главы компании TAV airports - управляющей компании аэропортом Ататюрк, Антонин Беериер, генеральный директор авиакомпании Atlas Global, Орхан Джошкун, а также заместитель председателя правления компании Turkish Airlines, Билал Экши. 

Как сообщается со ссылкой на лиц, близких к одному из участников встречи, предположительно, обсуждались вопросы совместных проектов на территории Украины, в первую очередь - в сфере транспортной инфраструктуре, для реализации которых инвесторам необходимо опираться на поддержку профильного министерства. Среди других вопросов - содействие расширению присутствия на украинском авиарынке турецких авиаперевозчиков, в частности - Atlas Global, что должно стать своеобразной компенсацией в общественном мнении после провала переговоров с ирландским лоукостером Rayanair, а также перенаправить транзитные потоки в турецкий аэропорт «Ататюрк».

Стамбульский аэропорт «Ататюрк» является третьим в Европе по количеству обслуженных пассажиров. Так, согласно обнародованным планам, до конца 2017 года он примет около 90 миллионов человек. Пассажиропоток в Борисполе составил 7 млн  человек.
ForUm

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