Львовские правоохранители передали все материалы по делу расследования ДТП с участием кортежа бизнесмена Петра Дыминского в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Об этом журналистам сказала сотрудница пресс-службы областного управления Нацполиции Иванна Кутнив, сообщает Укринформ.

«Материалы передали в связи с резонансностью дела. Отныне расследование будет проводить киевский офис», – отметила Кутнив.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.