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В «Херсонобленерго» опровергли поставки электричества на завод «Крымский Титан», принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу.

«ЧАО ЭК «Херсонобленерго» никогда не осуществляло поставку электричества ни в АР Крым, ни на завод «Титан», - подчеркнули в пресс-службе компании.

«Наоборот, поставка электроэнергии в южные районы Херсонщины десятилетиями осуществлялась с Крымской подстанции «Титан» по линии «Титан – Красный Чабан» ВЛ-35 кВ, до тех пор, пока осенью 2015 года известные события с подрывом террористами государственных магистральных электролиний лишили населенные пункты Чаплинского, Каланчакского и Скадовского районов возможности пользоваться благами цивилизации», - отмечается в сообщении.

Исходя из сложившейся ситуации, «Херсонобленерго» в кратчайшее время изыскала ресурсы и, построив у с. Каирки Каланчакского района подстанцию ПС 150/35/10 «Новая», восстановила нарушенное электроснабжение на юге региона.

«А если учесть тот факт, что в начале 2017 года отключенная за ненадобностью указанная электролиния из АР Крым «Титан – Красный Чабан», длиной более 4 км была полностью разворована (уголовное производство № 120172301780000318), то придумать сказочную новость о поставке электроэнергии по несуществующей линии на завод «Титан», видимо, нужно было совсем с другой целью», - заявили в компании.

При этом отмечается, что указанная пропавшая электролиния находилась в закрытой приграничной зоне и проходила через систему технических оборонительных сооружений, минных полей, окопов, средств сигнализации, видео наблюдения, и т.д., в непосредственной близости от заградительных блокпостов пограничников, воинских частей, добровольческих отрядов на территории оперативного обслуживания специально созданных в этой приграничной зоне подразделений полиции и СБУ.

Напомним, 22 августа ряд СМИ опубликовали заявления народного депутата Мустафы Джемилева с призывом к СНБО разобраться по факту поставки электроэнергии с Херсонщины на завод «Титан», который находится на оккупированной территории АР Крым.
ForUm

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