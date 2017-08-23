ПАО «Укрзализныця» изучает возможность запуска очередного поезда в международном сообщении, который на этот раз свяжет Одессу с одним из городов Румынии.

Об этом стало известно из интервью и.о. председателя правления ПАО УЗ Евгения Кравцова для Mind, сообщает ЦТС.

«До конца года закупим шесть трехвагонных дизель-поездов, которые мы планируем запустить на близком сообщении со Львова в Польшу и из Одессы в Румынию», - проинформировал руководитель УЗ.

Однако, он не уточнил, куда именно в Румынию будет прибывать украинский поезд.

Кравцов также сообщил, что, возможно, такие же поезда будут запущены на направлениях в Венгрию и Словакию.

Отмечается, что между Одессой и Румынией нет прямой ж/д ветки - так или иначе украинский поезд будет пересекать территорию Молдовы. Есть два возможных маршрута: Одесса-Унгень-Яссы и Одесса-Галац. Первый является продолжением действующего маршрута Одесса-Кишинев, который можно продлить до молдавской приграничной станции Унгень. Сейчас на эту станцию свободно заезжают румынские поезда, используя европейскую колею. В Унгени можно организовать удобную пересадку на румынские поезда, следующие в Яссы.

Второй возможный маршрут из Одессы пройдет по южной части Молдовы и закончится в румынском городе Галац, куда заведена широкая колея. Если «Укрзализныця» примет этот вариант, тогда поезд будет проезжать через станции Раздельная, Тирасполь, Бендеры, Басарабяска, Этулия, Рени.