ПАО «Укрзализныця» изучает возможность запуска очередного поезда в международном сообщении, который на этот раз свяжет Одессу с одним из городов Румынии.
Об этом стало известно из интервью и.о. председателя правления ПАО УЗ Евгения Кравцова для Mind, сообщает ЦТС.
«До конца года закупим шесть трехвагонных дизель-поездов, которые мы планируем запустить на близком сообщении со Львова в Польшу и из Одессы в Румынию», - проинформировал руководитель УЗ.
Однако, он не уточнил, куда именно в Румынию будет прибывать украинский поезд.
Кравцов также сообщил, что, возможно, такие же поезда будут запущены на направлениях в Венгрию и Словакию.
Отмечается, что между Одессой и Румынией нет прямой ж/д ветки - так или иначе украинский поезд будет пересекать территорию Молдовы. Есть два возможных маршрута: Одесса-Унгень-Яссы и Одесса-Галац. Первый является продолжением действующего маршрута Одесса-Кишинев, который можно продлить до молдавской приграничной станции Унгень. Сейчас на эту станцию свободно заезжают румынские поезда, используя европейскую колею. В Унгени можно организовать удобную пересадку на румынские поезда, следующие в Яссы.
Второй возможный маршрут из Одессы пройдет по южной части Молдовы и закончится в румынском городе Галац, куда заведена широкая колея. Если «Укрзализныця» примет этот вариант, тогда поезд будет проезжать через станции Раздельная, Тирасполь, Бендеры, Басарабяска, Этулия, Рени.
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