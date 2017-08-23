Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук считает, что Украина не выживет без вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО) из-за соседства с Российской Федерацией.

Об этом он сказал на пресс-конференции «Двадцать шесть лет спустя ... Где Украина сегодня?».

«Официальная идеология украинская ставила в пример тех, кто не оказывает сопротивления в Крыму. Их называли героями, что они терпят. Их бьют по левой щеке, а им говорят: подставляйте правую. Ясное дело, что Россия поняла это как призыв к следующим шагам, и уже Донбасс – это был второй шаг. Она думала, что будет абсолютное повторение крымского сценария. Кстати, я это не выдумываю. В том фильме про Путина и Крым он откровенно об этом говорит», - приводит слова Кравчука УНИАН.



«И тут мы начали оказывать сопротивление, и сейчас, слава Богу, удержались, теперь у нас есть серьезное войско, имеем серьезную технику и большую поддержку Запада. Вот завтра мы увидим нашу технику новую, увидим украинское войско и увидим воинов НАТО на Крещатике. Я думаю, что присутствие этих воинов – это очень важный шаг к признанию украинской армии как уже готовой к сотрудничеству с НАТО, а это значит - это шаг к НАТО», - подчеркнул Кравчук.

«Я убежден в том, что без союза и без вступления в НАТО Украина, имея такую международную ситуацию и такого соседа как Россия, выжить не сможет», - сказал Кравчук.

Напомним, вступление в НАТО поддерживают 40% украинцев, против – 36% опрошенных.



