также в разделеПолитика
Президент: Экс-чиновники должны ответить за уничтожение армии 25
Кравчук: Украина как государство уже состоялось 37
На Полякова надели электронный браслет 60
Порошенко объявил о начале вооруженного осовременивания армии 99
СМИ: Аноним сообщил о подготовке покушения на Порошенко в Харьковской области 81
Парубий допускает, что Порошенко обратится к Раде 5 сентября 47
Порошенко: Мы будем работать над вступлением в ЕС и НАТО 39
В РФ высказали свою позицию по «школьному перемирию» 119
Порошенко: Оккупантов от украинского флага корчит, как чертей от ладана 139
СМИ: ФБР подозревает Манафорта в получении от ПР и РФ $100 миллионов 46
«Нормандская четверка» поддержала прекращение огня к началу учебного года 203
Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Донбассе на Генассамблее ООН 111
Порошенко сегодня предложит новый режим прекращения огня 290
Волкер: Российская агрессия против Украины – риск для всей Европы 211
Порошенко хочет рассмотреть «ракетный» скандал на Совбезе ООН 101
В МИД анонсировали телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» 61
МинАТО: Строительством Керченского моста РФ нарушила Конвенцию ООН 221
Эксперт: Вмешательство Медведчука поставило точку в «оружейном скандале» 288

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук считает, что Украина не выживет без вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО) из-за соседства с Российской Федерацией.

Об этом он сказал на пресс-конференции «Двадцать шесть лет спустя ... Где Украина сегодня?».

«Официальная идеология украинская ставила в пример тех, кто не оказывает сопротивления в Крыму. Их называли героями, что они терпят. Их бьют по левой щеке, а им говорят: подставляйте правую. Ясное дело, что Россия поняла это как призыв к следующим шагам, и уже Донбасс – это был второй шаг. Она думала, что будет абсолютное повторение крымского сценария. Кстати, я это не выдумываю. В том фильме про Путина и Крым он откровенно об этом говорит», - приводит слова Кравчука УНИАН.

«И тут мы начали оказывать сопротивление, и сейчас, слава Богу, удержались, теперь у нас есть серьезное войско, имеем серьезную технику и большую поддержку Запада. Вот завтра мы увидим нашу технику новую, увидим украинское войско и увидим воинов НАТО на Крещатике. Я думаю, что присутствие этих воинов – это очень важный шаг к признанию украинской армии как уже готовой к сотрудничеству с НАТО, а это значит - это шаг к НАТО», - подчеркнул Кравчук.

«Я убежден в том, что без союза и без вступления в НАТО Украина, имея такую международную ситуацию и такого соседа как Россия, выжить не сможет», - сказал Кравчук.

Напомним, вступление в НАТО поддерживают 40% украинцев, против – 36% опрошенных.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские летние 2017