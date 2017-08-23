Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук подчеркивает, что Украина состоялась как государство, несмотря на «плотное единение внутренних врагов с внешним врагом», каковым является Российская Федерация. Об этом он сказал на пресс-конференции «Двадцать шесть лет спустя... Где Украина сегодня?».

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, несмотря на военные действия на Донбассе, на аннексию Крыма, Украина движется вперед. И это чрезвычайно важно. Так или иначе, что бы там ни говорили, Украина как государство уже состоялось, и мы не можем даже представить себе, что может быть уже по-другому. Состоялось в очень сложных политических, экономических условиях», - заявил Кравчук, сообщает УНИАН.

«Я не много знаю стран, может, очень мало, где была бы ситуация такая, как в Украине. Где наши внутренние недруги или, точнее сказать, враги внутренние, так плотно объединились с врагами внешними. Коммунисты Украины - враги независимости. Коммунисты России - патриоты России. Коммунисты Украины - враги независимости и патриоты России. Представьте себе: где еще такое возможно, чтобы внутри страны была политическая сила, которая враждебна независимости и является патриотом другой страны», - подчеркнул Кравчук.

«Я привел только один пример, чтобы понять, в каких условиях мы начинали строительство Украинского государства, и то, что выстояли, и то, что сегодня продолжаем стоять и защищать независимость, суверенитет страны, это важнейший из важнейших итогов, я так сказал бы 26-летней истории независимой Украины», - отметил Кравчук.