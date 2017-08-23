Оперная певица Мария Максакова не будет петь гимн Украины на Майдане Незалежности, однако будет участвовать в программе.

Об этом Украинской правде рассказал режиссер мероприятия Сергей Проскурня.

«Российские СМИ все перекрутили, они по-своему интерпретировали то, что я говорил на пресс-конференции», - сказал Проскурня.

«Гимн исполняют оркестры Украины и США. Есть еще интересная деталь, гимн США будет дирижировать украинский дирижер. А гимн Украины – американский», - отметил он.

По словам Проскурни, Максакова будет выполнять каватину Нормы «Каста Дива» из оперы Беллини «Норма».

«Если вы почитаете текст этого произведения, вы поймете мнение. Это будет предпоследнее произведение программы. В подтексте – ее (Максаковой) тяжелая судьба, биография, семейная ситуации, ее бэкграунд и, очевидно, ее позиция, и риторика, звучащая из ее уст сейчас», - отметил он.

По словам Проскурни, решение пригласить Максакову для участия в программе далось ему непросто.

«Работает много смыслов. Но она вместе с другими участниками будет выполнять мировую премьеру оратории Ивана Тараненко на слова Дмитрия Лазуткина «Славься Вкраино!» - отметил он.

По словам Проскурни, в концерте также примут участие контратенор Юрий Миненко и украинский пианист Павел Гинтов, который живет в Нью-Йорке.

«Мне сегодня на вайбер написал мой друг, который находится в АТО, он снайпер. Говорит: «Слушай, для меня ты всегда и будешь патриотом Украины. Люди, которые тебя критикуют, даже не представляют, как ты троллишь Путина», - отметил Проскурня.

Сама Максакова прокомментировала ситуацию так:

«Уважаемые украинцы Я горжусь, что в День Независимости буду иметь честь петь для Вас ораторию «Славься, Вкраино!» и каватину из оперы Беллини «Норма». Относительно гимна Украины – это сакральная вещь. Я искренне полюбила мой новый дом, Украину и ее народ. Но и я, и организаторы праздника уверены, что в Украине есть много достойных артистов для такой чрезвычайной миссии».

Как известно, накануне некоторые СМИ сообщили, что Мария Максакова – вдова экс-депутата Госдумы Вороненкова, которого убили в Киеве, будет петь гимн Украины на Майдане во время парада.

Максакова была депутатом Госдумы от Единой России. Приехала в Украину вместе с Вороненковым. Она будет преподавать академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины.