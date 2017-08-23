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Сегодня Украина отмечает День Государственного флага. Нынешнее поколение украинцев должно сделать все для восстановления территориальной целостности Украины, возвращения Донбасса и Крыма под сине-желтый государственный флаг, заявил Президент Петр Порошенко.

Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа  в связи с началом нового учебного года

В Броварах Киевской области местные власти на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, вывесили баннер с картой без Крыма и части Донбасса. Из-за инцидента уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко.

Специалисты ISSP Labs 22 августа зафиксировали начало новой волны кибератак с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium. 

На народного депутата Украины Максима Полякова, которого подозревает во взяточничестве, надели электронное средство контроля. 


Кабинет Министров установил ограничение в 200 прожиточных минимумов или 308 тысяч гривен для вознаграждений, выплачиваемых государственным исполнителям Министерства юстиции.

По подозрению в получении неправомерной выгоды задержан начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник.

Президент футбольного клуба «Карпаты» Петр Дыминский улетел в Швейцарию после получения повестки на допрос в качестве свидетеля по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила. Сегодня Дыминский не явился на допрос. 

Национальный банк Украины отменяет последние ограничения на выдачу средств с банковских счетов.  

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Ивано-Франковске взрывное устройство под пешеходным мостом через реку Быстрица-Солотвинская.

 
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