Вчера, 22 августа, возле села Колочава в лесу грузовой автомобиль упал в пропасть, в результате чего погибли два человека, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место чрезвычайной ситуации, установила, что около 20:00 водитель грузового автомобиля марки «Урал», загруженного дровами, двигался по грунтовой дороге из лесного массива урочища «Черенина» и не справился с управлением. В результате - грузовик съехал с дороги и перевернулся в пропасть.

В результате аварии два человека экипажа погибли на месте, а третьего - доставили в реанимационное отделение Межгорской районной больницы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет).