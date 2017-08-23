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По оперативным данным «Укравтодора», по состоянию на 18 августа в пределах имеющегося финансирования проведен поточно-средний ремонт на 756 км автодорог общего пользования, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что в прошлом году на этот период ремонтные работы фактически только начинались, в частности, из-за длительных тендерных процедур.

Также, по данным министерства, проведен ямочный ремонт 6,3 млн м2 дорог, что позволило обеспечить проезд на 40 тыс. км автодорог общего пользования.

Напомним, правительство предлагает направить 5 млрд грн средств от спецконфискации на дорожные работы.
ForUm

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