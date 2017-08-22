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Служба безопасности направила письмо в Федерацию футбола Украины с предостережением относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК «Мариуполь» - «Динамо».

Об этом сказала Украинской правде пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предупрежденных террористических проявлений и угроз сообщила Федерации футбола Украины об имеющихся рисках и опасностях в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе», - отметили в СБУ.

Гитлянская подчеркнула, что если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, то служба примет все меры для обеспечения безопасности.

Кроме того, она отметила, что, по оценкам СБУ, в Мариуполе высокий, красный, уровень террористической угрозы.

Как сообщалось, 20 августа вице-президент «Динамо» Андрей Мадзяновский заявил, что команда не поедет в Мариуполь на матч с местным ФК из-за опасной ситуации в городе.

При этом вице-президент УЕФА Григорий Суркис вообще выступил против проведения любых матчей украинской премьер-лиги в Мариуполе.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что отказ «Динамо» играть в Мариуполе является «ударом ниже пояса» для мариупольцев.

 
ForUm

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