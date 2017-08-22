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Боевики начали умышленно поджигать поля и жилые сооружения на линии соприкосновения, сообщает пресс-центр АТО.

«В течение последней недели отмечается резкое изменение тактики ведения боевых действий пророссийскими наемниками. Придя к выводу, что постоянные провокационные обстрелы из запрещенного достигнутым договоренностям вооружения не приносят желаемого для них результата враг начал действовать более цинично. Взяв на вооружение умышленные поджоги полей и жилых сооружений», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что линия разграничения остается более-менее неизменной уже длительное время. «Само собой в так называемой «серой зоне» накопилось немало сухостоя и сухой травы. Пользуясь восточным ветром, который постоянно дует в сторону наших позиций, враг трассирующими пулями, или осветительными минами пытается зажечь поля перед нашими ВОПамы. Причем после возгорания по наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины начинают «работать» снайперские пары и ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия», – отмечают в пресс-центре.

«Цель врага очевидна - уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерного заграждения, минные поля и тому подобное. А также максимально нанести ущерб передовым линиям обороны, выявить и демаскировать наши новые огневые точки и позиции. Также во время пожара враг пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев», – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что несколько дней подряд оккупанты проводят обстрелы населенных пунктов, которые находятся с украинской стороны неподалеку или непосредственно на линии разграничения. Так, по состоянию на утро 22 августа лишь в поселке Жованка, после умышленного поджога сгорело 19 домов, в которых в свое время жили мирные украинцы. Продолжаются пожары в населенном пункте Пески, в котором после обстрелов с использованием артиллерийского вооружения калибрами 150, 122, 120 миллиметров, танков и БМП-1 уже сгорело около полусотни домов. Так же продолжаются умышленные поджоги врагом во всех населенных пунктах.

«Если проанализировать эту тактику врага с оглядкой на месседжи кремлевской пропаганды, то можно сделать вывод, что оккупанты пытаются таким образом наказать людей, которые выступили против бреда под названием «Новороссия». А также настроить простых людей против Украины и Вооруженных сил Украины. Ведь используя различные коммуникационные каналы, такие как телевидение, сеть Интернет и родственные и дружеские связи между жителями освобожденных и временно оккупированных Россией территорий, кремлевские провокаторы пытаются вложить в головы простых украинцев, что во всех бедах, связанных с потерей имущества, виновны бойцы ВСУ. Главный месседж следующий - «требуйте от украинских бойцов уйти из занимаемых позиций и тогда ваше имущество останется целым». Однако это не имеет желаемого кремлевскими специалистами эффекта. Люди продолжают поддерживать украинских бойцов», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что на приморском направлении противник использует тактику выжженной земли.
ForUm

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