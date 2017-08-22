По состоянию на конец 2016 портфель 94 крупнейших госкомпаний получил чистую прибыль в размере 26,4 млрд грн, по сравнению с убытком на уровне 53 млрд грн по результатам 2015 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Отмечается, что общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составляла 1,4 трнл грн, что почти на 22,8% больше, чем на конец 2015 года. Традиционно отчет Топ-100 не включает финансовые результаты шести банков государственной формы собственности.

По данным МЭРТ, рост показателя чистой прибыли портфеля Топ-100 госпредприятий по результатам 2016 года обусловлен главным образом ростом показателей чистой прибыли ограниченного числа крупнейших компаний в нефтегазовом, электроэнергетическом секторах и секторе машиностроения. Таким образом, 5 компаний (НАК «Нафтогаз Украины», КБ «Южное», Администрация морских портов Украины, ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» и ОАО «Укргидроэнерго») совокупно сгенерировали чистую прибыль в размере 35,9 млрд грн, тогда как остальные 89 компаний портфеля совокупно показали убыток 9,5 млрд грн.

«У нас есть иллюзия, что государственные предприятия - это куры, несущие золотые яйца. Но как показывает практика, украинские госпредприятия, которые работают на свободном нерегулируемом рынке - не очень конкурентоспособные», - объяснил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Так, наиболее существенный рост продемонстрировала нефтегазовая отрасль, чистая прибыль которой по итогам года составила 22,5 млрд грн, по сравнению с убытком на уровне 36,3 млрд грн за аналогичный период 2015 года. Подобный рост можно объяснить реформированием ценовой политики НАК «Нафтогаз», которая фактически самостоятельно формирует финансовый результат всего нефтегазового сектора.

«Мы видим значительное улучшение финансовых результатов в машиностроительной отрасли, но качество этих доходов оставляет желать лучшего. Так, например, КБ «Южное» на бумаге получило чистую прибыль 4,3 млрд грн. Этот результат сформировался вследствие бухгалтерского отражения кредита, который погасило для конструкторского бюро Министерство финансов. «На самом деле доход от реализации продукции «Южного» значительно меньше, чем его расходы и бюро по результатам 2016 года получило бы чистый убыток», – объяснил Нефедов.