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Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение «ракетного скандала» на закрытом заседании Совета безопасности ООН.

Под видом учений не исключается создание ударных группировок войск ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.  По его словам, к большой войне с Западом готовятся не вооруженные силы РФ, а все Российское государство.

В Киеве в ночь на 22 августа у выхода со станции метро «Политехнический институт» снесли целый ряд МАФов.

Россия уже приняла решение об уходе с Донбасса, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Кабинет Министров внес изменения в правила предоставления жилищных субсидий населению. 

Пожар почти полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района Донецкой области.

Россия нанесла Украине 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен убытков вследствие оккупации Крыма.

Президент США Дональд Трамп обещает воевать в Афганистане до победного конца

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие, один украинский воин погиб, один - получил ранения.

Из морского порта города Балтимор в США была отправлена в Украину первая партия американского энергетического угля для нужд ПАО «Центрэнерго».
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