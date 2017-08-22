Найти ответ на вопрос, на фоне развернувшейся информационной атаки, «с какой целью США втягивает Украину в «ракетный скандал» попытался в своём блоге журналист Сергей Майданов.

Издание The New York Times опубликовало материал, «ссылаясь на данные спецслужб и выводы эксперта Майкла Эллемана, фактически обвинили Украину в поставках ракетных двигателей нынешнему «врагу №1» для США – Ким Чен Ыну и Северной Корее».

По мнению обозревателя, провокация со стороны запада имеет тот же сценарий, что и «дело «Кольчуг» 2002 года, «которое чуть не закончилось международной изоляцией администрации Леонида Кучмы» в надежде «установить внешнее управление со стороны США».

Майданов напомнил, что ещё в начале 2000-х, когда на запад сбежал майор Государственной службы о храны Николай Мельниченко, который организовал «прослушку» кабинета Кучмы и записал «его разговоры с высшими чиновниками и политиками Украины». После чего СМИ раскрутили плёнки, серьёзно искажая реальную ситуацию. Заявив о аутентичность записей, «в сентябре 2002 года заместитель главы дипломатической миссии США в Украине, временный поверенный Мари Йовановичобвинила власти Украины в продаже Саддаму Хуссейну 4 радиолокационных комплексов «Кольчуга».

Череда этих событий стали причиной того, что США перестали выдавать кредиты, а комитет ООН по санкциям инициировал расследование сотрудничества Украиной и Ираком в поставках нелегального оружия.

«Впрочем, международные игроки расшифровали «кольчужный скандал» так: по законам пиратов, единственная сверхдержава в лице США выдала администрации Леонида Кучмы «черную метку», а обвинения в продаже «Кольчуг» иракскому лидеру Саддаму Хуссейну – только повод. Если бы не «Кольчуги», при желании можно было бы придумать какие-то другие обвинения. Поэтому можно сказать, что инициаторы «ракетного скандала» действуют по старым лекалам» - подчеркнул журналист.

В свою очередь, Майданов считает, что «одновременно скандал с «Кольчугами» - это история поражения американских «ястребов», которые так и не смогли реализовать свой план организовать международную изоляцию Украины.»

Ситуация обрела положительный поворот, когда тогдашний глава АП Виктор Медведчук вступил в игру, сорвав «план американских «ястребов», стоявших за «кольчужным скандалом». Применив метод «челночной дипломатии», Медведчук провел ряд личных встреч с первыми лицами США и ООН, «которые по итогам беседы с украинским чиновником официально поддержали именно позицию Украины. В начале октября 2002 года он провелвстречу с заместителем Госсекретаря США Элизабет Джонс, а в ноябре встретился с тогдашним председателем Совета безопасности ООН - постоянным представителем Китая при ООН Ванг Ингфанем. Ванг Ингфан ь выразил полное понимание позиции Украины и поддержку поведению Украины, которая продемонстрировала готовность разобраться в ситуации».

«Поворотный момент наступил в конце ноября 2002 года, когда Совет Безопасности ООН собрался на своё заседание. Глава Администрации президента выступил на заседании и по пунктам опроверг все обвинения против Украины. С момента выступления Медведчука в СБ ООН скандал с «Кольчугами» резко пошёл на спад». И только в 2003 году, после падения режима Саддама Хуссейна, официальные лица США официально признали, что не нашли на территории страны ни одной РЛС «Кольчуга»,- резюмировал эксперт.

Публикация The NewYork Times может быть первым этапом новой информационной атаки. Однако в «деле Кольчуг» обвинения строились на «квази-доказательств» и звучали от официальной персоны, в случаи с «двигателемидля КНДР» нет даже таких «улик» - указал эксперт.