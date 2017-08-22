Найти ответ на вопрос, на фоне развернувшейся информационной атаки, «с какой целью США втягивает Украину в «ракетный скандал» попытался в своём блоге журналист Сергей Майданов.
Издание The New York Times
По мнению обозревателя, провокация со стороны запада имеет тот же сценарий, что и «дело «Кольчуг» 2002 года, «которое чуть не закончилось международной изоляцией администрации Леонида Кучмы» в надежде «установить внешнее управление со стороны США».
Майданов напомнил, что ещё в начале 2000-х, когда на запад сбежал майор Государственной службы о
Череда этих событий стали причиной того, что США перестали выдавать кредиты, а комитет ООН по санкциям инициировал расследование сотрудничества Украиной и Ираком в поставках нелегального оружия.
«Впрочем, международные игроки расшифровали «кольчужный скандал» так: по законам пиратов, единственная сверхдержава в лице США выдала администрации Леонида Кучмы «черную метку», а обвинения в продаже «Кольчуг» иракскому лидеру Саддаму Хуссейну – только повод. Если бы не «Кольчуги», при желании можно было бы придумать какие-то другие обвинения. Поэтому можно сказать, что инициаторы «ракетного скандала» действуют по старым лекалам» - подчеркнул журналист.
В свою очередь, Майданов считает, что «одновременно скандал с «Кольчугами» - это история поражения американских «ястребов», которые так и не смогли реализовать свой план организовать международную изоляцию Украины.»
Ситуация обрела положительный поворот, когда тогдашний глава АП Виктор Медведчук вступил в игру, сорвав «план американских «ястребов», стоявших за «кольчужным скандалом». Применив метод «челночной дипломатии», Медведчук провел
«Поворотный момент наступил в конце ноября 2002 года, когда Совет Безопасности ООН собрался на своё заседание. Глава Администрации президента выступил на заседании и по пунктам опроверг все обвинения против Украины. С момента выступления Медведчука в СБ
Публикация The NewYork Times
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