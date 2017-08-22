В связи с недавними террористическими актами в Европе Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам, путешествующим за границей, избегать мест массовых скоплений людей, сообщает пресс-служба МИД.

«В связи с обострением ситуации с безопасностью из-за террористических актов, совершенных в последнее время в странах Европы, Азии и Африки, а также стихийных бедствий (пожаров в Южной Европе, наводнений в Азии) рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие за границу, и тем, которые уже находятся за пределами нашего государства, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в странах пребывания, выполнять все законные требования представителей государственных органов власти, рекомендации спасательных служб и следить за сообщениями правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

МИД также рекомендует гражданам Украины, которые находятся за рубежом, проявлять осторожность и повышенную бдительность, избегать мест проведения протестных акций, массовых собраний, митингов.

«В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно сообщать об этом местные правоохранительные органы, спасательные службы, а также на «горячую линию» посольства или консульства страны пребывания», – подчеркнули в ведомстве.

Как известно, в четверг, 17 августа, 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Граждан Украины среди погибших и пострадавших нет.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

В тот же день в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Еще один нападавший был ранен, но позже он скончался.