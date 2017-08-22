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Прокуратура АР Крым обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи относительно выступления группы Scooter в оккупированном Крыму. Об этом во вторник заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму», - сообщил он.

«Об их выступлении мы знаем только из СМИ и видели видео, наша работа обязывает нас проверять всю информацию», - отметил Мамедов.

На уточнение, будут ли участников группы будут допрашивать, Мамедов сказал: «Допросы будут, конечно».

Напомним, прокуратура открыла дело по факту визита Scooter на оккупированный полуостров 4 августа. За нарушение законодательства Украины музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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